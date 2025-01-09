大立光：1、2月合計動能優於去年 機器人客戶已送樣

大立光第4季毛利率逼近6成大關，執行長林恩平表示，受惠客戶出貨獎金結算挹注，估今年1、2月合計出貨動能會優於去年同期；針對人形機器人領域，林恩平說，已向客戶送樣，且客戶不只一個，但會拉多少貨有待觀察。

大立光今天召開法人說明會，公布2024年第4季財報，第4季毛利率59.15%，稅後淨利新台幣86.76億元，季增30.86%，年增74.5%，每股盈餘65.01元，創歷史單季新高；累計2024年每股盈餘194.17元，創歷年次高，僅次於2019年的210.7元，也優於前年134.13元。

針對第4季毛利顯著增加，林恩平表示，除了產品組合較好，良率效率也還可以，更大受惠是客戶業績獎金挹注，2023年、2024年結算的出貨達到高比例，他指出，幾乎所有客戶會給類似獎金，只是以前都沒有發生在大案子上，貢獻不明顯。

至於今年首季動能，他表示，「今年1、2月加起來出貨，會優於去年同期，1月則和2月差不多」。他也認為，首季毛利率不太可能複製第4季的榮景。

至於市場傳出蘋果和三星都將推出超薄手機，林恩平評論，超薄手機鏡頭製造確實會比較難，因為鏡頭壓低後，從光學設計面上會提高難度；至於這個產品是今年還是明年量產，他僅說「本來就有在做，但是量不多」，也坦言首季稼動率並未滿載。

針對火熱的「機器人之眼」話題，林恩平表示，機器視覺都有在做，「規格不會比手機高，是要不要做的問題」，而擴增實境（AR）的精密零件，要看個別公司有沒有能力接單。目前驗證兩重點，一是夜視功能，白天要看得到，晚上要能看AR，另一個是要防撞。

以人形機器人而言，林恩平表示，大立光目前已向客戶送樣，並驗證通過，大立光會參與，並提供5P（5片塑膠鏡片）方案，但會拉貨多少不知道，且客戶不只一個，出貨以鏡頭加上模組為主，他透露「目前硬體OK」，軟體準備好就可以開始出貨；但他坦言，送樣跟量產過關是兩回事。

針對手機市場，他表示，客戶都有給整年訂單能見度，高規格的旗艦機幾乎都有參與，大部分以主鏡頭為主。