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聯強營收／2024年增8% 再創新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）9日公布去年12月營收為413億元，年減2%，月增15%。去年第四季營收1,132億元，小幅下滑1%，季增4%。累計2024全年營收達4,259億元，創歷史新高紀錄，較前年成長8%。

去年12月與第四季，聯強的商用加值業務、資訊消費業務以及通訊業務的營收，相較前年同期均保持成長。其中商用加值業務更同時改寫單月與單季的歷史新高，並有超過12%的年成長。通訊業務則在第四季達到2018年以來的單季新高，年增20%。聯強的半導體業務則受到前年同期有大型專案墊高基期的影響，去年12月與第四季營收呈現下滑。

累計2024全年，聯強商用加值業務受惠於AI熱潮，資料中心相關產品與服務大幅成長，帶動營收達1,319億元，創歷史新高，年增9%。半導體業務因MSP服務客群持續擴大，連續四年創新高，去年營收達1,572億元，年增9%。通訊業務因東南亞市場需求暢旺，全年營收207億元，為6年來新高，大幅成長24%。資訊消費業務因去年上半年市場需求疲軟，下半年雖有AI PC話題，但全年僅小幅年增2%，營收1,250億元。

聯強海外各區域通路事業，2024年都有不錯的表現，尤其以印尼市場最為亮眼。聯強印尼去年一整年不斷改寫單月、單季的新高紀錄，12月及第四季更年增超過三成，帶動全年營收突破400億大關，大幅成長27%。聯強大陸去年也呈現逐季攀高的走勢，12月份營收成長達18%，第四季與全年累計也分別年增10%與5%。紐澳與香港去年全年累計成長5%與2%，台灣則下滑8%。

營收 聯強

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