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華碩營收／去年12月年增35.9% 本季板卡業務迎新品動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）9日公告去年12月集團營收，月減14.5%、但年增35.9%，表現符合預期，華碩因看淡PC出貨動能，故先前已示警去年第4季「旺季不旺」，展望後市，隨著輝達（NVIDIA）RTX50系列新顯卡產品於本季上市，加上華碩推出新款主機板產品，以及伺服器業務動能持續下，預期本季營收將優於去年同期。

華碩公布去年12月集團營收為474.11億元，月減14.5%、年增35.9%。華碩第4季營收1,527.99億元，季減8.26%、年增27.16%；累計華碩去年全年營收5,859.62億元、年增21.49%。

華碩在上次法說會上指出，經過2024年第3季高基期出貨後，第4季需求相對不明確，通路夥伴對第4季審慎備貨。故此，展望第4季，華碩預估，PC電腦營收季減15%、年增逾20%，零組件與伺服器營收季增5-10%、年增逾30%。

展望今年，華碩在近期舉行的美國消費性電子展（CES 2025）上火力全開，伴隨輝達公開新世代RTX50系列顯卡，華碩也推出自家新顯卡產品，以及搭載新GPU的電競筆電，同時，在英特爾（Intel）、超微（AMD）推出新款CPU後，華碩也同步推出支援的主機板產品。

此外，華碩衝刺AI PC版圖，持續擴大相關產品線，8日由共同執行長胡書賓領軍，發表一系列AI解決方案，端出全球最輕的Copilot+ PC —Zenbook A14，採用高通（Qualcomm）最新Snapdragon X系列處理器，預計今年首季上市。

華碩共同執行長許先越先前指出，2024年中旬公司大舉推出Copilot+ PC，已取得超過25%全球市占率，第3季電競筆電與AI PC均有顯著成長，未來持續擴大投入，且2025年上半年迎接電競產品升級週期，並會加速多款AI PC導入。

至於在伺服器業務方面，2024年前3季華碩伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器於第4季提供少數樣品給客戶驗證，華碩期盼2025年第1季正式增量出貨。

營收 華碩

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