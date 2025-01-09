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光聖營收／12月13.61億元、年增484.8% 需求暴增助創新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影
光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影

光通訊大廠光聖（6442）9日公布去年12月單月合併營收為13.61億元，月增145.4 %，年增484.8 %，單月營收表現達到歷史新高，合併前12月營收達64.13億元，年增145%，表現驚人。據悉，光聖近期業績表現不俗，主要是受惠於市場需求的暴增所致，光聖主動/被動光通訊元件，以及美國基礎建設的需求有所提升，大幅挹注今年業績穩健發展。

據悉，光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備之加工等，公司近期持續受惠於北美大客戶的需求成長，挹注今年出貨量穩健向上，連同光被動產品的自製比率，也從原先的5成大提升至7成。

光聖除已成功切入美系大型資料中心客戶，並開始出貨高速傳輸模組產品，加上美國拜登總統定案寬頻基建政策拉抬，公司預估旗下客戶拉貨已較前季復甦，未來獲利可望逐季回升。對此，也帶動光聖近期的業績表現不俗，而團隊也受惠主動/被動光通訊元件，搭配美國基礎建設的需求有所提升，美系大客戶需求穩健提升，挹注今年業績穩健發展。

光聖總經理張英華9日出席參與投資的稜研興櫃前法人說明會時指出，公司持續看好整個低軌衛星市場的成長前景，也樂見更多的夥伴一起加入打拚，攜手更多的人才一起打國際賽，展望2025年市場發展，她直言，光通訊產業還會繼續成長，前景樂觀看待。

光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影
光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影

光通訊元件 美國

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