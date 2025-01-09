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群創營收／12月180億元 月減4.4%、年減3.7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

群創（3481）9日公布2024年12月合併營收為180億元，較上月減少4.4%，較2023年同期減少3.7%。

群創2024年12月大尺寸合併出貨量共計909萬片，較上月增加0.2%；中小尺寸合併出貨量共計2,456萬片，較上月減少2.8%。

群創2024年第4季自結合併營收為537億元，較上季減少3.2%，較2023年同期增加0.5%。大尺寸合併出貨量共計2,577萬片，較上季減少12.3%；中小尺寸合併出貨量共計7,555萬片，較上季增加47%。

群創2024年全年自結合併營收為2,165億元，年增2.3%。大尺寸全年合併出貨量共計1億1,071萬片，年減3.7%；中小尺寸全年合併出貨量共計2億4,922萬片，年減10.4%。

群創 貨量

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