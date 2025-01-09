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十銓2024年12月及全年營收同創新高 喜迎豐收展望未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供

十銓科技（4967）今（9）日公布 2024年12月營收11.66億元，2024全年合併營收199.38億元，年增20.36% ，累計營收創下歷史新高，全年度營收主要受惠於品牌市佔率的提升以及B2B專案的擴展下，帶動終端訂單穩定挹注。2024後半年市場大環境進入需求放緩，然公司於傳統旺季時維持出貨量穩定，並在價格調整及高階產品製程研發方面取得顯著成效，展現強韌的營運能力。

十銓表示，回顧2024年，記憶體市況成長幅度逐漸進入放緩階段，公司在面對大環境的挑戰與機會中，依然保持穩健營運步伐，憑藉穩定且強健的本業表現，在記憶體製造、電競超頻與創作者等領域展現競爭力。展望2025年隨著人工智慧 ( AI )、雲端伺服器與高效能邊緣運算領域等應用到 AI PC 與手機等裝置的需求增長，進而帶動整體 DRAM 與 NAND Flash 出貨量提升，更以大容量規格系列產品為半導體新時代加速鋪路，推動數位轉型與智慧化應用的擴展普及。

十銓指出，公司長年致力於品牌建設及產品研發，技術創新與產品優化持續保持領先地位，2024年高階系列 DRAM模組營收更是大幅超越去年水位，眾多產品更是榮獲多項海內外發明專利以及台灣精品、德國 iF、REDDOT 紅點以及日本 Good Design 等設計大獎的肯定。展望2025，AI 浪潮席捲之下十銓已做好準備，同時持續擴大國內外市場經營布局，插旗 B2B 及工控領域，多元應用的儲存方案驅動，期待新的一年營運績效再創高峰。

十銓 營收

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