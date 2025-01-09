群創營收／12月180億元、月減4.4% 去年全年2,165億元
群創光電（3481）9日公告2024年12月自結合併營收為新台幣180億元，較上月減少4.4%，較去年同期減少3.7%。
群創光電2024年12月大尺寸合併出貨量共計909萬片，較上月增加0.2%；中小尺寸合併出貨量共計2,456萬片，較上月減少2.8%。
群創光電2024年第4季自結合併營收為新台幣537億元，較上季減少3.2%，較去年同期增加0.5%。大尺寸合併出貨量共計2,577萬片，較上季減少12.3%；中小尺寸合併出貨量共計7,555萬片，較上季增加47.0%。
群創光電2024年全年自結合併營收為新台幣2,165億元，與去年相比增加2.3%。大尺寸全年合併出貨量共計1億1,071萬片，與去年相比減少3.7%；中小尺寸全年合併出貨量共計2億4,922萬片，與去年相比減少10.4%。
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