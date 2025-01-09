圓裕營收／2024年全年24.38億元 成長10.89％

軟板廠圓裕企業（6835）（以下簡稱「圓裕」）9日公告2024年12月份合併營收2.07億元，較上一年同期成長13.69％；累計全年營收24.38億元，成長10.89％。圓裕提到，車用產品出貨成長，軍工規、消費性產品復甦，以及高頻應用新產品開始出貨的貢獻下，圓裕今年營收成長仍將值得期待。

圓裕提到，工規手持裝置、消費性產品溫和成長，商用筆電、軍警用筆電維持穩定，圓裕12月營收優於預期。AI可望帶動終端產品規格升級換機潮，全球電子業產品陸續復甦，圓裕的三大應用產品出貨也接續回升，在商用筆電領先復甦之後，今年工規手持、穿戴裝置、NB、手機等產品可望穩定成長。

圓裕提到，持續布局利基市場，車用產品出貨已逐步增加，高頻高速MPI多層軟板亦已獲得客戶承認，預計今年開始貢獻營收。高頻高速應用產品鎖定NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配，除原有客戶之外，亦開發新客戶，以圓裕高度客製化、彈性交貨的競爭優勢，拓展更多市場。公司並規劃建置高頻高速實驗室，預計在上半年建置完成，未來將可提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務，深化客戶合作關係。