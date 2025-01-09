研華去年合併營收597.71億元 年衰退7.43%

研華今（9）日公布2024年12月合併營收，為新台幣53.60億元，較去年同期營收48.12億元年增11.38%。累計研華前十二月合併營收達597.71億元，較去年同期營收645.68億元，年對年衰退7.43%。

12月營收以區域別來看，以台灣表現最佳，較去年同期增長32%，而北美、歐洲、中國大陸及日本市年對年為個位數增長，然僅韓國及新興市場年對年表現衰退。

事業群表現而言，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)、嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現較突出，年對年分別增長21%、26%及27%，主要受到基期因素所致。但是產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）則較去年同期衰退。

回顧2024年整體表現，區域別表現以台灣表現最突出，年對年增長18%，而南韓市場年增8%。北美、歐洲及日本為年對年雙位數衰退；中國及新興市場則個位數年減。事業群表現方面，僅工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)較去年同期表現持平，其餘事業群年對年表現疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年第4季整體接單已轉強，展望2025年、於Edge AI滲透率逐步提升及接單動能回歸常軌下，整體營運可望穩健成長。

同時，研華將積極轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者，聚焦在邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，提出符合垂直產業需求的邊緣式AI解決方案，為未來營收持續增長奠定基礎。