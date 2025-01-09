快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

研華去年合併營收597.71億元 年衰退7.43%

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
研華積極轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者。圖為研華董事長劉克振（KC liu）出席研華科技2025 New Year & New Vision Gathering。 記者曾原信／攝影
研華積極轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者。圖為研華董事長劉克振（KC liu）出席研華科技2025 New Year & New Vision Gathering。 記者曾原信／攝影

研華今（9）日公布2024年12月合併營收，為新台幣53.60億元，較去年同期營收48.12億元年增11.38%。累計研華前十二月合併營收達597.71億元，較去年同期營收645.68億元，年對年衰退7.43%。

12月營收以區域別來看，以台灣表現最佳，較去年同期增長32%，而北美、歐洲、中國大陸及日本市年對年為個位數增長，然僅韓國及新興市場年對年表現衰退。

事業群表現而言，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)、嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現較突出，年對年分別增長21%、26%及27%，主要受到基期因素所致。但是產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）則較去年同期衰退。

回顧2024年整體表現，區域別表現以台灣表現最突出，年對年增長18%，而南韓市場年增8%。北美、歐洲及日本為年對年雙位數衰退；中國及新興市場則個位數年減。事業群表現方面，僅工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)較去年同期表現持平，其餘事業群年對年表現疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年第4季整體接單已轉強，展望2025年、於Edge AI滲透率逐步提升及接單動能回歸常軌下，整體營運可望穩健成長。

同時，研華將積極轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者，聚焦在邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，提出符合垂直產業需求的邊緣式AI解決方案，為未來營收持續增長奠定基礎。

營收

延伸閱讀

大立光法說前外資喊3,300元目標價 可惜股價卻由紅翻黑

廣達、緯創去年營收攻頂 法人：後市更有看頭

元太營收／去年第4季96.75億元 刷單季新高紀錄

王品營收／去年全年221.7億元、創歷史次高 台灣事業群再創新高

相關新聞

研華營收／去年12月53.6億元 年增11.38%

工業電腦龍頭研華（2395）9日公布2024年12月份合併營收為53.60億元，較去年同期營收48.12億元年增11.3...

大立光法說會／去年第4季每股純益65.01元 創新高

大立光（3008）9日召開法說會，公布去年第4季稅後純益86.75億元，季增30.8%，為單季新高，每股純益65.01元...

大立光法說前外資喊3,300元目標價 可惜股價卻由紅翻黑

大立光（3008）9日將召開線上法說會，董事長林恩平將親自主持，美系外資搶在法說會前喊出3,300元目標價， 不過，股價...

欣興2025年營運升溫 受惠美系新一代 AI sever 需求

載板龍頭廠商欣興（3037）今年營運可望升溫，法人看好，欣興有望受惠美系客戶新一代AI sever即將出貨，營運有望向上...

瑞昱營收／2024年創新高 市場估全年 EPS 約29元

瑞昱（2379）去年12月營收月減0.5%、年增25.5%，累計全年營收年增19.1%，創歷史新高中，法人機構預估，全年...

資料中心業務成長 神達營收連三月創高

神達（3706）昨（8）日公布去年12月營收達84.09億元，連三個月創新高，月增6.5%，主要受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力拉貨帶動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。