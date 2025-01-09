大立光法說前外資喊3,300元目標價 可惜股價卻由紅翻黑

大立光（3008）9日將召開線上法說會，董事長林恩平將親自主持，美系外資搶在法說會前喊出3,300元目標價， 不過，股價表現卻是開高走低， 盤中翻黑；光學股中更是慘跌一片，亞光（3019）重挫至跌停，玉晶光（3406）盤中跌幅逾3%，揚明光（3504）、今國光（6209）也是下挫走勢。

大立光去年12月合併營收56.36億元，月減6.3%，連續兩個月下滑，失守60億元關卡，但較2023年同期成長17.9%；累計去年全年合併營收594.58億元，為歷史次高，且是四年來最佳，年增21.7%；大立光預期，受傳統淡季影響，今年1月業績將較上月衰退。

大立光法說會將登場，由於第1季的淡季效應，且智慧手機市場仍位於低谷，包括今年新機升級的進展、新廠規劃、AI手機對規格升級、毛利率表現等議題將是市場關注的焦點。

大立光法說會前，美系外資搶先出了報告，給予「優於大盤」評等，目標價上看3,300元，主要是看好高階與旗艦智慧手機鏡頭技術升級， 大立光領先地位鞏固， 有助基本面的表現。

大立光9日以2,615元開高後一度拉升至2,695元，但股價卻是開高走低， 盤中翻黑一度下滑至2,585元，午盤後呈現下跌表現。