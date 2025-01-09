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瑞昱營收／2024年創新高 市場估全年 EPS 約29元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
瑞昱董事長邱順建。聯合報系資料庫
瑞昱董事長邱順建。聯合報系資料庫

瑞昱（2379）去年12月營收月減0.5%、年增25.5%，累計全年營收年增19.1%，創歷史新高中，法人機構預估，全年每股獲利（EPS）將上看29元。

法人機構表示，展望瑞昱2025年營運，此次CES各家晶片業者紛紛推出價格更加親民的CPU，刺激AI PC換機需求，2025年整體PC出貨量有望迎來約4%增幅，也有助瑞昱提升產品組合，第1季因下游備貨需求，加上客戶庫存水位偏低，全季業績有望交出好表現。

分析師指出，瑞昱看好2025年PC換機潮。x86兩大龍頭業者推出新款CPU，高通Windows on Arm更以600美元入手價積極搶市；而搭載輝達最新RTX5070顯卡的筆電也能夠以1,299美元無痛換代。研調機構預估，PC 2025年成長將較2024年佳，尤其是微軟Win 10於今年下在半年退場，將會對市場造成換機的刺激作用，且高機率朝向AI PC進行換機。

此外，瑞昱以先進製程技術與設計架構，進軍AI智能眼鏡解決方案；瑞昱集合過往技術積累之大成，包含雙核DSP的高性能CPU核心、雙頻Wi-Fi、藍牙5.4及影像ISP等技術，為智能眼鏡提供強大的運算效能和優於業界更低功耗的表現。

雖然瑞昱去年第4季營收季減，但全年營收仍創歷史新高，預估全年EPS有望達29元，同時，今年第1季營收可望季增，全年營運展望正向。

CPU 營收 瑞昱 筆電

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