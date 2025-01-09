緯穎 全年大賺逾12股本

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（8）日公布去年12月營收427.67億元，創新高，2024年第4季及2024全年營收、稅後純益與每股純益同步攻頂，全年大賺逾12個股本，每股純益高達126.57元，同步改寫新猷。緯穎是繼大立光之後，台股又一家一年賺逾十個股本的公司。

緯穎去年12月營收427.67億元，創新高，月增14.2%，年增111.5%。去年第4季營收1,156.14億元，季增18.2%，年增95.7%；毛利率9.4%，季減1.3個百分點，年減0.9個百分點；營益率7%，季減1.08個百分點，年減0.9個百分點；稅後純益70.47億元，季增11.36%，年增100%，單季每股純益37.92元，寫新猷。

緯穎2024全年營收3,605.41億元，創新高，年增49%；毛利率10.4%，年增1個百分點；營益率7.8%，年增1.2個百分點；稅後純益227.76億元，年增89.16%，每股純益為126.57元。

營收 緯穎

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