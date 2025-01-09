大立光目標價喊到3,300元 小摩評級「優於大盤」

大立光（3008）今（9）日將舉行法說，成為市場觀察智慧機後市景氣表現的重要風向球。摩根大通證券（小摩）在最新出具的個股研究報告中指出，基於高階與旗艦智慧機鏡頭技術升級，鞏固大立光業界領先地位與基本面持續成長，因此給予「優於大盤」評級，目標價上看3,300元。

小摩科技產業分析師楊維倫指出，雖然iPhone 16系列需求疲弱，但大立光去年第4季營收182億元仍比市場普遍預期高出6%、比小摩預期高出2%。由於大立光的營收規模及平均售價都不差，預估單季毛利率將提升，甚至上看51%-53%，受惠於產能利用率高、良率持續提升及外匯有利。

因此，楊維倫將大立光去年第4季毛利率預測值，由原先的49.8%提高至52.8%，高於第3季的50.2%，也高於目前彭博資訊統計的市場共識50.7%，以反映上述利多。

展望今年第1季，楊維倫指出，雖然iPhone 16需求仍不冷不熱，但華爾街應該已考量到需求疲軟及訂單調整。iPhone SE4即將推出，加上中國大陸補貼智慧手機，應該會支撐市場情緒，但實際貢獻還有待觀察。

楊維倫認為，受到淡季影響，估計大立光今年第1季營收維持135億元不變，季減26%，主要是因為季節性因素及iPhone 16需求持續疲軟，但年增19%，主要是因為平均售價、產品組合及市占都優於一年前；毛利率則因為營收規模縮小而將降至50%，與市場預期相符。

在獲利方面，楊維倫將大立光2024年每股稅後純益（EPS）上調2%，成為183.6元（年增36%），主要是反映2024年第4季營收優於預期且毛利率上揚；對2025年及2026年的預估獲利則大致維持不變，預期2025年的全年EPS可達188.7元，年增2.8%。

楊維倫預估，大立光到2025年 6 月的目標價維持在3,300 元不變，主要是基於以2025年下半年到2026年上半年的預估獲利來推算，給予本益比17倍，與2012年以來的平均本益比一致。