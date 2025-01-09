廣達、緯創去年營收攻頂 法人：後市更有看頭

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
法人分析，廣達、緯創去年12月突破傳統淡季束縛，反映AI伺服器市況需求強勁。聯合報系資料照
法人分析，廣達、緯創去年12月突破傳統淡季束縛，反映AI伺服器市況需求強勁。聯合報系資料照

代工大廠廣達（2382）、緯創營運亮眼，廣達不受傳統淡季影響，去年12月業績僅月減2%，是歷年最旺12月，2024年業績攻頂、達1.4兆元，連續八年突破兆元。緯創更是凶猛，去年12月合併營收跨過千億元大關、達1,056億元，創新高；2024年業績首度站上兆元，躋身年營收兆元俱樂部。

法人分析，廣達、緯創去年12月突破傳統淡季束縛，反映AI伺服器市況需求強勁，本月起輝達GB200開始放量出貨，相關產品單價高，後市可望更有看頭。

廣達、緯創營收 圖／經濟日報提供
廣達、緯創營收 圖／經濟日報提供

廣達昨（8）日公布去年12月合併營收1,384.15億元，在傳統淡季的的大環境下，僅月減2.08%，為歷年最旺的12月，年增48.99%；去年第4季合併營收4,156.62億元，季減2.1%，為同期最佳，年增44.35%；2024全年合併營收1.4兆元，改寫新猷，年增29.8%。

在筆電出貨方面，廣達表示，去年12月出貨430萬台，月增19.44%，年增16.21%；去年第4季出貨1,110萬台，季減11.9%，年增6.73%；2024全年出貨4,590萬台，年減2.13%。

廣達表示，從季節性變化來看，往年首季都是筆電出貨低谷期，第2季起恢復成長，第3季邁入旺季，預估今年筆電出貨年增個位數百分比，實際情形仍需觀察終端市場對AI PC新品的使用反映。

AI伺服器方面，廣達表示，看好今年雲端運算事業貢獻營收比重將持續放大，由於伺服器產線自動化程度較高，可望不受農曆春節期間，工作天數減少的影響，該公司本季GB200伺服器將放量出貨。廣達董事長林百里之前表示，2024年廣達在AI的成績是第一名，去年辛苦研發的成果，今年就要產出了（GB200），而且是全壘打，因此，2025年將是高成長的一年，今年應該也是第一名。

緯創昨天公布去年12月合併營收1,056億元，創新高，月增10.9%，年增41.4%；去年第4季合併營收2,971.81億元，季增9.02%，年增28.89%；2024全年合併營收1.04兆元，年增21.01%。

緯創表示，去年12月筆電出貨180萬台，月增5.88%，年對年持平；桌機出貨80萬台，月對月、年對年皆為持平；顯示器出貨84萬台，月增5%，年減6.66%。

緯創統計，去年第4季筆電出貨530萬台，季增1.92%，年對年持平；桌機出貨240萬台，季對季、年對年皆為持平；顯示器出貨244萬台，季增1.66%，年減4.31%。緯創2024年筆電出貨2,020萬台、年增5.8%；桌機出貨940萬台，年增4%；顯示器出貨969萬台，年減5%。

緯創表示，對營運展望維持去年11月法說會看法，去年整體伺服器營收比重已超越四成，今年將提升至五成以上，其中，AI業績維持三位數成長，PC業務動能則相對保守。

廣達 營收

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