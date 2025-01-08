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鈞興營收／去年全年30.62億元、年增30.3% 創歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）8日公布2024年12月合併營收2.82億元，月減2.4%、年增15.8%，創歷年單月同期新高；累計全年合併營收30.62億元、年增30.3%，不但衝破30億元關卡，亦創歷史新高。

鈞興去年12月營收較前年同期成長15.8%，主要是延續11月份開始，美國市場客戶訂單提前拉貨，使得電動工具及園林工具用的齒輪箱銷售大幅增長，加上精密機器人齒輪出貨持續成長的貢獻所致。

鈞興去年第4季單季合併營收8.29億元，季增15.1%、年增35.6%，創單季營收歷史新高。

展望未來，鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，提升越南新廠的生產效率，並積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器。

另外，E-bike用的中置電機預計今年將開始量產出貨，期望今年智能傳動類產品能繳出亮眼的成績，營收占比得以持續提升。

鈞興主要營業項目為齒輪及齒輪箱系列產品的研發、製造及銷售，專業生產客製化齒輪以滿足客戶需求，並為許多產業所需的軸及齒輪做設計、製造及銷售服務。

目前，鈞興的產品包括傘形齒輪、圓柱齒輪，粉末冶金齒輪及齒輪箱等，服務的產業有電動工具、園林工具、縫紉機、遊艇產業、機械手臂及電動車等。

因應全球布局需要，鈞興董事會2019年底通過在越南設立集團第二生產基地，越南廠第一期廠房已完成興建，並於2021年底投產。

另在新產品的研發方面，鈞興在台灣設立研發中心，加快將諧波減速器導入電動自行車中置電機的應用開發，有助未來營運長期發展。

營收

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