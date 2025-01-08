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大立光將辦法說會 小摩按讚、目標價上看3,300元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

大立光（3008）9日將舉行法說，成為市場觀察智慧機後市景氣表現的重要風向球。摩根大通證券（小摩）發布報告指出，基於高階與旗艦智慧機鏡頭技術升級，鞏固大立光業界領先地位與基本面持續成長，因此給予「優於大盤」評級，目標價上看3,300元。

小摩指出，雖然iPhone 16系列需求疲弱，但大立光去年第4季營收182億元仍比市場普遍預期高出6%、比小摩預期高出2%。由於大立光的營收規模及平均售價都不差，預估單季毛利率將提升，甚至上看51%-53%，受惠於產能利用率高、良率持續提升及外匯有利。

因此，小摩將大立光第4季毛利率預測值由原先的49.8%提高至52.8%（與一年前差不多），高於第3季的50.2%，也高於目前彭博資訊統計的市場共識50.7%，以反映上述利多。

展望今年第1季，小摩指出，大立光今年第1季營收估計維持135億元不變，季減26%，主要是因為季節性因素及iPhone 16需求持續疲軟，但年增19%，主要是因為平均售價、產品組合及市占都優於一年前；毛利率則因為營收規模縮小而將降至50%，與市場預期相符。

在獲利方面，小摩將大立光2024年每股稅後純益（EPS）上調2%，成為183.6元，主要是反映2024年第4季營收優於預期且毛利率上揚；對2025年及2026年的預估獲利則大致維持不變，預期2025年的全年EPS可達188.7元，年增2.8%。

小摩預估，大立光到2025年6月的目標價維持在3,300元不變，主要是基於以2025年下半年到2026年上半年的預估獲利來推算，給予本益比17倍，與2012年以來的平均本益比一致。

大立光 小摩

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