穎崴展望：2025年很不錯

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）近期於各區域舉辦尾牙，自昨（8）日起從新竹分公司、高雄總部、上海蘇州分公司等陸續展開。

隨著員工數持續增加、總人數來到1,001人，席開桌數亦創高，總計120桌；同時發出豐厚獎金，感謝同仁們一年來辛苦的付出與努力。

穎崴董事長王嘉煌表示，2024年是穎崴豐收的一年，整體業績創歷年新高，新產品線也更臻成熟，在高雄探針廠，探針自製月產能300萬支針達陣。隨著營業額創高、出貨量更不斷放大。

在垂直探針卡部分，MEMS獲得多家客戶驗證，之後會陸續有進展。展望2025年，穎崴在高階測試的技術、產能都會持續提升，相信2025年會有很不錯的成績。

除了業績創高，穎崴在慈善活動腳步從未停歇，號召同仁參與第三方機構舉辦的慈善路跑活動，以及舉辦23周年慶暨慈善音樂晚會，前者由穎崴董事長王嘉煌全程領跑完賽，後者則邀請並贊助兒少、長照、身障、心障四大面向的關懷團體表演，同時捐助在學的莘莘學子獎學金、提供兒少關懷團體暑期夏令營活動經費等。

穎崴 董事長

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