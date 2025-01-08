所羅門 CES展出機器人應用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

所羅門（2359）董事長陳政隆領軍前進CES 2025，展出AI 3D視覺與機器人應用技術。該公司解決方案整合至輝達的Isaac機器人平台，瞄準工業自動化等市場，成為受矚目的機器人概念股之一。

所羅門提供的先進視覺解決方案包括3D料箱取放、視覺引導機器人、AI瑕疵檢測，以及整合AI、AR擴增智慧應用。所羅門表示，該公司的方案與輝達合作，顯著提升機器人搭配視覺的運動規畫及控制。

陳政隆指出，透過將輝達Isaac與其AI視覺系統整合，協助產業滿足對更智慧、更靈活且更具擴展性解決方案日益增長的需求。

所羅門提到，該公司的AccuPick智能取放系統與傳統方案相比，路徑規畫和執行速度提升八倍，路徑奇異性降低50％，大幅提升操作流暢性與效率。結合AccuPick強大的3D視覺技術，可大幅節省機器人作業站所需的空間，但不影響作業周期時間，為料箱分揀、物流訂單處理及物料搬運等行產業應用帶來革命性的改變。

所羅門說，相關解決方案進一步運用輝達Jetson AGX Orin模組與AI模型，讓使用者能直接上傳CAD模型至Jetson AGX Orin，省去傳統繁瑣且耗時的訓練流程。搭配整合的Isaac Manipulator，這項突破顯著減少手動校準和設置時間，大幅提升部署效率與整體準確性。所羅門強調，透過與輝達持續合作，正推動新一代智慧高效的自動化系統，協助產業以更高精度、生產力及安全性克服各項複雜挑戰。

AI 機器人 輝達

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