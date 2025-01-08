瑞昱 2024年業績創新高

IC設計大廠瑞昱（2379）與瑞鼎、原相等昨（8）日公布去年12月業績， 其中瑞昱去年全年營收再度衝上歷史新高；原相與瑞鼎全年則為歷史次高表現。

瑞昱去年12月合併營收86.75億元，月減0.5％，年增25.4％；去年第4季合併營收263.44億元，季減14.3％、年增16.6％，2024年全年合併營收1,133.93億元，年增19.1％。

瑞昱去年前三季每股純益23.19元，法人預期，去年應可賺進三個股本。而在乙太網路、交換器、路由器、WiFi、藍牙等應用業務支撐下，今年營運表現有機會更上層樓。

驅動IC廠瑞鼎去年12月合併營收為18.81億元，月增3.4％，年增13.8％；去年第4季合併營收56.88億元，季減8.2％、年增15.7％；2024年全年合併營收為243.76億元，年增32.8％，僅次於2021年。

瑞鼎第4季是產業淡季，消費市場保守氣氛依舊，整體需求轉弱，大尺寸驅動IC應用於電視與電腦的需求偏弱，筆電應用則較平穩；中小尺寸AMOLED驅動IC有客戶的年終庫存調整因素影響，提貨動能減弱，惟部分客戶有新機上市。而車用TDDI持續有新產品、新客戶及新機種的導入貢獻。感測IC廠原相去年12月合併營收7.86億元，月增2.5％，年增31.8％；去年第4季合併營收為23.03億元，季增1.7％、年增30.2％。去年全年合併營收為83.62億元，年增43％。