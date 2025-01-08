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國巨營收／去年12月近95.2億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

國巨公司（2327）8日公布2024年12月份自結合併淨營收為95.2億元，單月營收較上月減少5.0%，並較去年同期增加6.4%；第4季度自結合併淨營收300.06億元，較上一季減少5.5%，但較去年同期增加9.7%；2024年全年度自結合併淨營收1,216.67億元，較去年同期增加13.1%。

公司說明，12月份合併營收較上月減少，主要是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致，但仍然為同期單月營收的歷史新高。

展望後市，公司樂觀看待 AI 應用的營運動能，客戶端的庫存已趨向健康水位，然而一月份下旬的農曆春節長假使得工作天數減少，且國際局勢等不確定因素仍高，公司將密切關注市場供需動態。

國巨 營收

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