去年12月營收／台達電月增5% 雙引擎催速

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源龍頭台達電（2308）昨（8）日公布去年12月合併營收387.39億元，為歷史次高，月增5.7%，年增22.2%，主要受惠AI相關資料中心、伺服器等應用推升。

台達電去年第4季合併營收1,142億元，季增1.8%，年增14.2%；去年合併營收4,211.48億元，年成長5%。台達電昨天股價收428元，下滑4元，外資連五日買超，累計買超1.33萬張。

展望後市，法人分析，台達電今年成長動能主要來自AI伺服器電源與液冷產品，交通部門業務將從產業低谷中復甦，預期AI與交通業務雙引擎，是推動營運增長主要動能。

地緣政治議題影響供應鏈全球布局，台達電近年也加速海外擴建腳步。台達電董事長鄭平日前表示，海外包括泰國及印度產能將成長很大，尤其是泰國，接下來是美國及東歐擴張，中國大陸目前產能占比約60%，長期目標維持50%至60%，重慶會是下一個很大的生產基地。

至去年前三季為止，台達電資本支出達263億元，估計去年全年達368億元，改寫新猷。

台達電 營收

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