去年12月營收／金像電登峰 欣興月減2.8%

金像電（2368）受惠AI伺服器需求挹注，昨（8）日公告去年12月營收35.85億元，月增12.7%，創單月新高。載板龍頭欣興去年12月營收93.17億元，月減2.8%。

金像電去年12月營收年增近39%，累計2024年全年營收387.8億元，年增近29%。改寫新猷。

金像電因應市場需求，已規畫兩岸廠區加班人力，並預計2025年產能穩步擴充。法人認為，由於伺服器高階與通用應用持續升溫，加上通用基板層數持續提升，金像電具一站式解決方案能力，加上2025年新產能陸續開出，將持續貢獻營收。

欣興去年12月營收年成長13.8%，累計2024年全年營收1,153.73億元，年增10.9%。欣興電子董事長曾子章日前表示，PCB大環境要到2025年下半年市場才會好轉，而載板市場會提早三、四個月好轉，而AI應用在市場中表現突出，預計2025年會有更好的表現，欣興AI占比也會逐漸提升。

展望2025年產能布局，欣興表示，2025年兩大廠新產能將加入貢獻，包含台灣光復廠以及泰國廠，其中光復廠試產進度優於預期，而泰國廠2025年也將量產，初期規劃成熟產品，如果後續順利，也可望支援AI HDI應用。