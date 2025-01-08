去年12月營收／玉晶光月減28% 審慎看後市

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（8）日公布去年12月營收14.49億元，下探十個月來低點，月減28.7%，年減20.37%，玉晶光表示，因客戶需求減緩，致上月營收衰退，但2024全年營收、獲利仍為歷年新高，2025年新機種開發如期進行，營運審慎樂觀看待。

玉晶光為高含金量蘋概股，與大立光並列為iPhone鏡頭供應鏈，相較於大立光去年12月營收月減幅度僅6.3%，玉晶光月減28.7%，顯見上月iPhone需求明顯衰退，但大立光來自非蘋陣營需求相對穩健。

玉晶光去年營收231.83億元，年增6.9%。展望後市，法人認為，2025年隨著手機產業成長及頭戴式產品滲透率提升，且元宇宙產業發展可期，對於鏡頭產業和玉晶光營運展望長期正向看待。

營收 玉晶光

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