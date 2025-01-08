去年12月營收／嘉澤月減2.2% 奇鋐月減7.8%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
嘉澤董事長朱德祥。聯合報系資料照
嘉澤董事長朱德祥。聯合報系資料照

連接器股王嘉澤（3533）昨（8）日公布去年12月營收27.45億元，月減2.28%，年增26.32%；2024年營收301.32億元，創新高，年增23.13%。

外資預估，輝達（NVIDIA）下一代AI伺服器GB300可望採用GPU插槽（Socket）設計，主要供應商是鴻海集團旗下鴻騰，嘉澤有機會成為第二供應商。在既有產品滲透率持續提升，及新產品如水冷快接頭，以及GPU插槽等2025年加入出貨下，看好嘉澤今年業績可望再戰新高。

【記者陳昱翔／台北報導】散熱模組廠奇鋐（3017）昨（8）日公告去年12月營收66.31億元，月減7.8%，年增18%，單月營收終止連續二個月創新高走勢；2024年營收717.61億元，為歷年新高，年增21.2%。

奇鋐去年12月營收降溫，主因客戶年終盤點及庫存調整，惟仍維持在60多億元水準，並未下滑太多。

嘉澤 營收

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