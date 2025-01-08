去年12月營收／國巨 失守百億大關

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布去年12月合併營收失守百億元大關、降至95.2億元，月減5%，連續兩個月衰退，反映淡季因素影響，預期本月受制於農曆年假期導致工作天數減少，營收仍受季節性因素干擾。

國巨去年3月至11月單月業績連九個月站穩百億元，惟上月降至95.2億元，終止單月營收百億元以上走勢，但較2023年同期增加6.4%。

國巨說明，去年12月合併營收呈現月減，主要是當月工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因耶誕及新年假期減緩拉貨所致，但仍是同期最佳。

國巨統計，去年第4季合併營收300.06億元，季減5.5%，但較2023年同期增9.7%；2024年全年合併營收1,216.67億元，年增13.1%。

展望後市，國巨表示，樂觀看待AI應用的營運動能，客戶端庫存已趨向健康水位，然而元月下旬的農曆春節長假使得工作天數減少，且國際局勢等不確定因素仍高，公司將密切關注市場供需動態。

國巨高度看好AI應用爆發對公司帶來的正面助益，董座陳泰銘多次強調，集團掌握所有AI需要的被動元件產品線，現階段更是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容最大供應商，並透過代工廠切入輝達供應鏈。

法人認為，受惠AI伺服器需求熱潮，有利國巨AI應用相關高分子電容、電感和電阻等產品出貨。國巨昨天股價漲1元、收564元。

AI 國巨 營收

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