去年12月營收／晟銘電締新猷 AI出貨旺
伺服器機殼廠晟銘電（3013）昨（8）日公告去年12月營收10.63億元，創新高，月增25.8%，年增118.7%，反映AI伺服器機殼與機構件出貨量增加。
晟銘電去年營收94.09億元，改寫新猷，年增45.6%，離百億元大關僅差一步之遙。
晟銘電日前法說會曾指出，旗下適用於輝達（NVIDIA）GB200的機櫃正進入量產前最後準備，屆時會攜手客戶共同出貨，全力搶攻全球AI市場商機。
展望未來，由於今年因GB200晶片將進一步放量，對機櫃需求全面爆發，外界預料晟銘電AI機殼業務營收比重有機會持續擴大，成為推動公司今年業績成長關鍵動能。
為因應客戶需求，晟銘電正積極擴建泰國新廠，日前對泰國廠加碼投資3,000萬美元，因應當地廠區一期、二期與機器設備資金需求；其中，一期廠區預計今年初正式啟用，二期廠正規劃中。
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