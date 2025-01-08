神達營收／去年12月、第4季、全年登頂 皆創新高

神達（3706）8日公布去年12月營收，受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力拉貨，帶動神達去年12月營收再創新高，已連續三個月創高，月增6.56%、年增254.72%，同步帶動神達去年第4季單季、全年營收皆登頂，營收創下「三高」紀錄。

神達公布去年12月營收為84.09億元，再創單月新高，神達已連續三個月創下營收新高紀錄。累計第4季營收234.48億元，季增54.77%、年增198.62%，為單季新高；去年全年營收達613.6億元、年增72.67%，亦登頂。

神達表示，主要是因為延續2024年以來的成長動能，在超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求下，加上POS機客戶需求也同步回温，帶動營收成長。

神達伺服器事業2024年持續成長，因應業務持續擴大，及全球地緣政治衝突，去年10月神達宣布增資旗下北美組裝廠MiTAC Information System Corp.，交易總金額達2,500萬美元（新台幣約8.04億元）。

據了解，主要是神達北美廠產能供不應求，因應持續增長的訂單，因此神達決定擴充當地產能。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，2025年在不同領域進行準備與布局，應該還是非常樂觀的一年，然而面對地緣政治及川普2.0等不確定性，神達會在產能與技術各方面做好準備，希望浪潮來的時候具備足夠韌性去因應，滿足客戶未來的成長需求。