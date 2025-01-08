快訊

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

金像電去年營收387億元創高 欣興去年1153億元、年增10%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB族群去年營收陸續公布，伺服板龍頭金像電（2368）受惠AI伺服器需求挹注，去年12月營收35.85億元，月增率12.7%。年增約39%，創新高，未受季底盤點影響，並挹注2024年全年逾387億元同創高。載板龍頭欣興（3037）去年則逾1153億元，恢復年成長年增10.9%。

金像電累計2024年全年營收為387.80億元，累計年增率29%，創新高。

金像電方面因應市場需求，公司也已規畫兩岸廠區加班人力，並預計2025年產能穩步擴充。法人認為，由於伺服器高階與通用應用持續升溫，加上通用基板層數持續提升，金像電具一站式解決方案能力，加上2025年新產能陸續開出將持續貢獻營收。

欣興今日也公布2024年12 月營收，達 93.17 億元，月減少2.8%，但較去年同期成長 13.8%，累計2024年全年營收為 1,153.73 億元，年增 10.9%。

營收 金像電

延伸閱讀

緯穎、金像電 四檔火

金像電、台光電 四檔夯

聯發科、金像電 四檔夯

APT概念 戰力十足

相關新聞

黃仁勳沒講的AR眼鏡有戲？這2檔逆勢飆漲停領軍表態

輝達（NVIDIA）1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場，雖然...

緯穎去年自結獲利227.76億元 每股純益126.57元創新高

緯穎（6669）8日公布第4季稅後純益70.47億元，季增11.36%，年增100.48%，每股純益37.92元，高於去...

廣達營收／12月1384億元 接單暢旺助年增49%

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布2024年12月合併營收1384.16...

光聖本益比、淨值比異常 列注意股！三大法人仍轉買

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。據悉，光聖近年大吃矽光子利多，股價持續飆升，而證交所...

健策去年12月營收攻頂 月增13%

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收16.51億元，創新高，月增13.2%，年增53.5%；2024年營...

樺漢去年12月合併營收月增勁揚11% 創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（7）日公布去年12月合併營收146.94億元，創新高；去年第4季合併營收402.11億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。