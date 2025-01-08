金像電去年營收387億元創高 欣興去年1153億元、年增10%

PCB族群去年營收陸續公布，伺服板龍頭金像電（2368）受惠AI伺服器需求挹注，去年12月營收35.85億元，月增率12.7%。年增約39%，創新高，未受季底盤點影響，並挹注2024年全年逾387億元同創高。載板龍頭欣興（3037）去年則逾1153億元，恢復年成長年增10.9%。

金像電累計2024年全年營收為387.80億元，累計年增率29%，創新高。

金像電方面因應市場需求，公司也已規畫兩岸廠區加班人力，並預計2025年產能穩步擴充。法人認為，由於伺服器高階與通用應用持續升溫，加上通用基板層數持續提升，金像電具一站式解決方案能力，加上2025年新產能陸續開出將持續貢獻營收。

欣興今日也公布2024年12 月營收，達 93.17 億元，月減少2.8%，但較去年同期成長 13.8%，累計2024年全年營收為 1,153.73 億元，年增 10.9%。