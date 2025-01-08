晶睿營收／12月7.91億元、月增22% 為全年新高

安控廠晶睿通訊（3454）8日公布去年12月合併營收7.91億元，月增22.4%，年成長14%，為全年最高。去年全年營收73.3億元，年減20%。

晶睿表示，去年12月營收衝高，主要來自品牌與代工業績連袂挹注，繳出年月雙增的佳績。其中，代工客戶訂單持續成長，品牌事業以亞太市場表現最佳，加上拉丁美洲專案貢獻頗為亮眼，巴西南方重鎮馬林加導入晶睿通訊AI安防解決方案，部署識別人臉、車牌的AI攝影機，強化該市因應人口日益增長的公共安全需求，實證晶睿在城市安防智慧解決方案的領先優勢。

2025年適逢晶睿成立滿25周年，公司表示，將以AI與雲端服務加速安防產業的升級，積極投資研發並擴展海外生產的彈性，期許延續2024年推出的全線邊緣AI產品、具備智能影像分析的VSS管理軟體和雲端服務VORTEX，持續為客戶的安全需求賦能、節能。