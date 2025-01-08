快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

機器人題材熱 上銀去年第4季營收創5季新高

中央社／ 台北8日電

機器人題材熱夯，相關供應鏈陸續公布去年12月營收，其中傳動元件大廠上銀去年第4季營收新台幣63.76億元，創5季以來高點。上銀預估，今年機器人營收比重可望提升。

上銀今天公布自結去年12月營收20.63億元，月減3.6%、年增11.79%，去年第4季自結營收63.76億元，較去年第3季63.26億元微增，是5季來高點，去年全年營收243.92億元，微幅年減0.98%。

上銀先前表示，倉儲物流應用AI機器人今年開始逐步放量，半導體設備應用晶圓機器人和迴轉工作台等，今年需求可期，並積極布局人形機器人所需減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件。

上銀積極擴展專用型機器人應用，預期未來機器人營收占比會越來越高，今年機器人營收比重會提升。

齒輪廠鈞興-KY今天下午也公布去年12月自結營收2.82億元，年增15.87%，創同期新高，去年第4季營收8.29億元，創歷史單季新高，去年全年營收30.62億元，年增30.36%，創歷史新高。

本土證券法人分析，鈞興-KY齒輪產品打進日本及德國工業機器人設備，鈞興-KY越南廠和機器人應用，將成為中長期成長動能。

上銀 工業機器人 營收

延伸閱讀

人形機器人需求爆發 群益證邀專家剖析產業鏈挖掘投資機會

機器人概念 三台廠聚光

宇隆擁題材 押長天期

最牛一輪／上銀暢旺 元大47搶鏡

相關新聞

緯穎去年自結獲利227.76億元 每股純益126.57元創新高

緯穎（6669）8日公布第4季稅後純益70.47億元，季增11.36%，年增100.48%，每股純益37.92元，高於去...

廣達營收／12月1384億元 接單暢旺助年增49%

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布2024年12月合併營收1384.16...

黃仁勳沒講的AR眼鏡有戲？這2檔逆勢飆漲停領軍表態

輝達（NVIDIA）1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場，雖然...

光聖本益比、淨值比異常 列注意股！三大法人仍轉買

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。據悉，光聖近年大吃矽光子利多，股價持續飆升，而證交所...

健策去年12月營收攻頂 月增13%

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收16.51億元，創新高，月增13.2%，年增53.5%；2024年營...

樺漢去年12月合併營收月增勁揚11% 創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（7）日公布去年12月合併營收146.94億元，創新高；去年第4季合併營收402.11億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。