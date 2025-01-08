緯創營收／全年破兆元關卡、年增21.1% AI 強勁需求挹注

緯創（3231）8日公布12月單月合併營收1056.54億元，月增10.9%，年增41.4%，達市場水準之上，合併前12月營收1兆492.56億元，年增21.1%，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，吸引投資人關注。展望未來，隨著GPU伺服器新產能已陸續完成擴充，外界看好緯創位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再加上GB200出貨放量之下，將推升2025年整體表現持續升溫。

代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而被股東視為「先知」的董座林憲銘，也提前瞄準「AI伺服器」、「汽車電子」2大領域深入布局，而緯創在他的帶領之下，不僅收穫滿滿商機，更成功拿下輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）、英特爾（Intel）等國際代工訂單，而隨著訂單持續增長，緯創經營團隊也持續看好市場的發展，而面對龐大的市場需求，團隊也斥資31億元在竹北打造全新的伺服器產線，並將總部移至新廠區，而該產能也將於首季開出。

面對席捲市場的這波AI巨浪，林憲銘則都謙虛的歸功給有「AI教父」之稱的合作夥伴，輝達執行長黃仁勳的身上，他直言，股價表現自從去年的20多元起漲，一路漲破百元大關，靠的是內部所有同仁的攜手努力、共同用心付出，絕非只有自己的功勞，林憲銘也再三強調，「我不是AI領域的專家」，我們只是運氣不錯、剛好抓到大咖（輝達）的尾巴，才能有幸跟著乘風而起，將緯創這塊金字招牌慢慢推升至世界級水準。