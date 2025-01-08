緯創營收／2024年12月1,056億元、全年1兆元 均創新高

緯創（3231）8日公布2024年12月營收1,056.54億元，創單月歷史新高，月增10.93%，年增41.44%。2024年全年營收1.049兆元，創歷史新高，年增21.08%。

緯創總經理林建勳之前表示，為輝達（Nvidia）打造的GB200機櫃已於2024年第四季開始出貨，2024年AI相關業務的營收占比已超過40%，預計2025年將突破50%，力拚AI三位數成長。

林建勳說，目前AI伺服器的生產以台灣為主，竹北的新廠房預計將於2025年第一季完工，投入量產。同時，越南和馬來西亞的廠房也各有布局，墨西哥廠已開始生產伺服器相關產品，未來還將納入AI伺服器的生產，並計畫啟動新的擴廠計畫。

林建勳表示，台灣仍是AI伺服器生產的核心，海外市場將根據客戶需求靈活調整產品組合，例如越南以PC產品為主，馬來西亞則專注於AIoT製造，墨西哥和歐洲捷克的廠房，則負責伺服器相關產品。