緯穎營收／12月427億 年增111.5%、客戶需求續強

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日公布12月單月合併營收427.67億元，月增14.2%，年增111.5%，受惠主客戶需求強勁，表現達市場水準之上，合併前12月營收達到3605.41億元，年增49%，表現亮眼。展望未來，緯穎表示，公司看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。公司亦將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。

緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，目前旗下最主要的營收來源，全都來自伺服器製造所得，在市場上也號稱「最純的AI大廠」。而回顧團隊在這十年間，堅定地衝刺伺服器市場布局，經歷了各種激烈的競爭，也挺過各種挑戰，也親眼見證了包括地緣因素、政治因素等衝擊的發生，不過幸好經營團隊在成立之初，就已提前洞悉了全球市場的發展趨勢，並提早啟動、完成「去中化」，藉此也才能從美中貿易衝突的影響下逃出生天。

緯穎致力為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而旗下「通用型伺服器」專案業務的成長動能，自年初以來已有明顯回溫，而下半年還有「AI伺服器」產品線強勁的出貨動能拉抬，也讓緯穎持續繳出亮眼的好成績。

此外，緯穎多年來不斷秉持自身「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而今年也已決定將自家總部大樓落腳內湖，並為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，也為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。