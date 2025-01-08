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緯穎去年自結獲利227.76億元 每股純益126.57元創新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）8日公布第4季稅後純益70.47億元，季增11.36%，年增100.48%，每股純益37.92元，高於去年同期的20.10元；而2024年稅後純益227.76億元，年增88.3%，每股盈餘為126.57元。而2024年自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

展望未來，緯穎表示，公司看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。公司亦將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。

根據緯穎公布的財報，第4季合併營收1,156.14億元，季增18.19，年增97.5%；毛利率9.4%，季減1.3個百分點、年減1.6個百分點；營益率7.0%，季減1.1個百分點、年減0.9個百分點；稅後淨利率6.1%，季減0.4個百分點、年增0.1個百分點；稅後純益70.47億元，季增11.36%，年增100.48%，每股純益37.92元。

緯穎指出，團隊受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，挹注第四季自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

根據緯穎公布財報顯示，2024年度自結合併營收達新台幣3,605.41億元，年增49.0%。毛利率年增1.0個百分點至10.4%，營益率年增1.2個百分點至7.8%。稅後淨利為227.76億元，稅後淨利率年增1.3個百分點至6.3%。基本每股盈餘為126.57元。2024年度自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

營收 緯穎

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