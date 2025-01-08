緯穎自結去年全年營收與獲利均創歷史新高 EPS 達126.57元
緯穎（6669）8日公布2024年第4季營收達1,156.14億元，年增97.5%；營業毛利為108.74億元，本期淨利為70.47億元；毛利率年減1.6個百分點至9.4%、營益率年減0.9個百分點至7.0%、稅後淨利率年增0.1個百分點至6.1%。每股稅後純益（EPS）為37.92元，高於去年同期的20.10元。
緯穎表示，受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，2024年第4季合併營收、獲利、每股純益均創歷史新高。
緯穎2024年營收達3,605.41億元，年增49.0%；毛利率年增1.0個百分點至10.4%；營益率年增1.2個百分點至7.8%；本期淨利為227.76億元；稅後淨利率年增1.3個百分點至6.3%；每股純益（EPS）為126.57元。
緯穎2024年自結合併營收、獲利、每股純益均創歷史新高。
緯穎表示，該公司看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。公司亦將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。
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