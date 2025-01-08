廣達營收／12月1,384.15億元、2024全年1.4兆元 創歷史新高

廣達（2382）8日公布2024年12月營收1,384.15億元，月減2.08%，年增48.99%，創同期新高，2024年全年營收1.40兆元，年增29.80%，創歷史新高。展望2025年，隨著輝達（Nvidia）GB200在第一季開始出貨，可望再戰新高。

廣達董事長林百里之前表示，2024年廣達在人工智慧（AI）的成績是第一名，去年辛苦研發的成果，今年就要產出了（GB200），而且是全壘打，因此，2025年將是高成長的一年，今年應該也是第一名，將是「天下的廣達 廣達的天下」。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前說，案子愈接愈多，人才還是不夠，今年台灣還要增加500到600人，使得研發部門達到3,000人，同時，今年泰國確定擴產，美國考慮擴產，輝達GB200第1季出貨，GB300正在開發中，第3季出貨，持續乘勝追擊。

針對如何因應川普2.0？楊麒令說，他（川普）會怎麼樣，我們也不知道，等到開獎再說，我們已經準備好了。我們這兩年一直擴產，而且全部都在美國擴產，我們壓力比較小。

今年美國持續擴產？楊麒令說，有可能，包括田納西州與加州可能會擴產，都還有土地，至於泰國確定會擴產，繼續增加，土地很多，沒有問題。由於美國政府現在很多事情都不知道，我們等屆時再來反應都來得急。

他說，現在案子愈來愈多，人才盡量能增多少算多少，業績愈多才會增加愈多人，要乘勝追擊，這10多年來都在追擊，2024年很好的一年，今年一定也很好，大家都很開心。

今年一般伺服器展望？他說，今年也會不錯，過去兩年都在談AI伺服器，去年第4季已經看到一般伺服器往上衝，應該會保持一定成長。