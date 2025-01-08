廣達營收／12月1384億元 接單暢旺助年增49%

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布2024年12月合併營收1384.16億元，月減2.1%、年增49%，而單月營收表現維持在千億大關。合併累積前12個月營收達1.4兆元，年增29.8%，繳出亮麗表現。而廣達董事長林百里近日也在旺年會中，以「廣達又第一啦！」為同仁們加油打氣，展望2025年市場表現，他透露，2025年是一個「禧年」、而他認為市場還有很多的機會，看好廣達後續表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia）去年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下不小的訂單。針對明年AI的表現，林百里直言，AI在這兩年迎來了大潮，除了自己下了一些指導棋，最重要的還有同仁們不斷努力付出的心血，而2025年是一個「禧」年，他也宣布旗下「AI超級電腦」，將在今年正式出產，預期將帶領廣達明年業績再創高峰。

回顧旺年會現場的盛況，林百里登台拿起麥克風後，便開心向台下與會的同仁打氣，並於致詞時表示「大家新年好，新年快樂，祝福大家事事如意，謝謝各位去年辛苦為公司打拚」，並大聲高呼三次的「廣達又第一啦！」他直言，這都是大家的功勞，所以自己一定要趁這個機會，在現場跟大家講這個好消息。而2025年是一個「禧年」、今天廣達旺年會作為禧年的開始，自己也要趁機跟大家重申「台廠還有很多的機會！」