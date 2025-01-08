快訊

年輕人不喝紅酒？法國葡萄酒產業的衰退危機

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

亞力營收／2024年88億元 AI科技、台電、半導體為今年3大動能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）8日公告，2024年12月營收11.04億元，月增40.13％、年減11.78；2024年全年營收88.28億元，小幅年減6.64%。亞力指出，2023年第4季因有跟隨半導體的海外訂單出貨，讓營收的比較基期較高，另一方面，去年工程案量認列較少，所以營收較少，不過去年毛利率較高的產品出貨較多，所以全年獲利仍有望維持成長，力拚持續繳出創新高的佳績。

亞力指出，目前在手訂單100億至110億元，能見度三年，且訂單是消化一單後馬上又會補上，因此維持在百億元左右，其中出貨給半導體相關訂單占比約二成，今年在切入高壓產品的利基下，有望提高到三成以上。

在訂單爭取方面，亞力指出，先前取得的新竹科學園區STATCOM統包變電所約20億元的訂單，預計今年中開始交貨並陸續認列，由於作業進度順利，將積極爭取今年度的龍潭STATCOM約24億元的訂單，整體而言，在全球能源轉型、AI科技如火如荼發展下，對市場樂觀看待。

產能方面，亞力指出，目前楊梅變壓器二廠已完工，開始陸續出貨，預計待台電認證後，每年可在增加改良型及亭置式變壓器約10億元至15億元訂單，屆時整體產能可增加10％。

亞力指出，台電強韌電網計畫、半導體擴廠、AI科技發展是成長動能的三大主軸，尤其是AI資料中心建置，需要有高速度、高效率運算需要更龐大的電能予以支撐，所以在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所GIS與變壓器予以保護及變壓，當AI科技進入大幅成長期後，屆時會帶來新一波動能。

AI 營收

延伸閱讀

影／台電女力嶄露頭角 白紗婚攝改當桿上蜘蛛人

澎湖尖山電廠帶224長者採購年貨 買好買滿過好年

政府餘絀1兆770億 傅崐萁：為國奉獻竟不能安心養老

大摩挺華城 喊優於大盤

相關新聞

廣達營收／12月1384億元 接單暢旺助年增49%

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布2024年12月合併營收1384.16...

黃仁勳沒講的AR眼鏡有戲？這2檔逆勢飆漲停領軍表態

輝達（NVIDIA）1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場，雖然...

光聖本益比、淨值比異常 列注意股！三大法人仍轉買

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。據悉，光聖近年大吃矽光子利多，股價持續飆升，而證交所...

健策去年12月營收攻頂 月增13%

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收16.51億元，創新高，月增13.2%，年增53.5%；2024年營...

樺漢去年12月合併營收月增勁揚11% 創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（7）日公布去年12月合併營收146.94億元，創新高；去年第4季合併營收402.11億元...

至上去年12月合併營收月增47% 本季有變數

半導體通路商至上（8112）昨（7）日公布去年12月合併營收206.39億元，攀上近三個月高點，月增47.4％，年增28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。