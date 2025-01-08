亞力營收／2024年88億元 AI科技、台電、半導體為今年3大動能
亞力（1514）8日公告，2024年12月營收11.04億元，月增40.13％、年減11.78；2024年全年營收88.28億元，小幅年減6.64%。亞力指出，2023年第4季因有跟隨半導體的海外訂單出貨，讓營收的比較基期較高，另一方面，去年工程案量認列較少，所以營收較少，不過去年毛利率較高的產品出貨較多，所以全年獲利仍有望維持成長，力拚持續繳出創新高的佳績。
亞力指出，目前在手訂單100億至110億元，能見度三年，且訂單是消化一單後馬上又會補上，因此維持在百億元左右，其中出貨給半導體相關訂單占比約二成，今年在切入高壓產品的利基下，有望提高到三成以上。
在訂單爭取方面，亞力指出，先前取得的新竹科學園區STATCOM統包變電所約20億元的訂單，預計今年中開始交貨並陸續認列，由於作業進度順利，將積極爭取今年度的龍潭STATCOM約24億元的訂單，整體而言，在全球能源轉型、AI科技如火如荼發展下，對市場樂觀看待。
產能方面，亞力指出，目前楊梅變壓器二廠已完工，開始陸續出貨，預計待台電認證後，每年可在增加改良型及亭置式變壓器約10億元至15億元訂單，屆時整體產能可增加10％。
亞力指出，台電強韌電網計畫、半導體擴廠、AI科技發展是成長動能的三大主軸，尤其是AI資料中心建置，需要有高速度、高效率運算需要更龐大的電能予以支撐，所以在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所GIS與變壓器予以保護及變壓，當AI科技進入大幅成長期後，屆時會帶來新一波動能。
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