黃仁勳沒講的AR眼鏡有戲？這2檔逆勢飆漲停領軍表態

輝達（NVIDIA）1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場，雖然執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）的演講中並未提及AR眼鏡，但相關個股8日表現逆勢上漲的氣勢，騰輝電子-KY（6672）拉出第2根漲停、達邁（3645）也亮燈漲停，宏達電（2498）上漲逾3%。

根據輝達專利內容顯示，AR眼鏡專利將可解決AR穿戴式裝置笨重的痛點，透過獨特的「數位干涉全息技術」及特定的光學設計，取代沉重的折疊光學模組，讓AR眼鏡更輕巧，沉浸感體驗更佳。

黃仁勳在美國消費性電子展（CES）演講時高喊「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，宣布推出NVIDIA Cosmos平台、RTX 50系列顯卡、最新超級電腦等產品，也在演說中點名台系供應鏈，在演講的最後10分鐘秀出壓箱寶，全球體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」，不僅搭載輝達Grace Blackwell平台，裡面的超級晶片GB10，是與聯發科（2454）合作設計的晶片。

不過，輝達股價7日收盤重挫超過6%，收在140.14美元，跌幅6.22%，股價自前一個交易日的歷史新高急跌，分析師認為，執行長黃仁勳在CES的主題演講中沒有提到下一代GPU平台Rubin的進展，是導致股價回檔的主要原因。

輝達股價大跌，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科、所羅門（2359）等也都是下跌，背板點名的3檔台股中，廣運（6125）開高後一度衝上百元，但盤中漲幅收斂翻黑，和碩（4938）也小漲；不過，黃仁勳沒有提及的AR眼鏡，8日持續點火，成為盤面上的亮點。

銅箔基板廠騰輝電子-KY表示，AR智慧眼鏡已進入量產，高毛利率低耗損材料因此銷量增加，其材料由騰輝獨家供應，將挹注今年為營收動能， 另外，針對無人載運飛行器、超級充電樁等散熱應用也進行樣品打樣，在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位。

達邁（3645）去年累計前3季營收16.73億元，稅後純益2.13億元，每股純益1.61元，較2023年轉盈；達邁的PI產品主應用在消費性電子，除供應美系手機上游材料之外， 市場傳出也打進AR眼鏡市場領域，出貨meta最新的AR眼鏡應用。

達邁早盤以58.9元開高，盤中衝上漲停64.6元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.1萬張， 盤中成交量逾3.8萬張， 居盤中個股成交量第四大， 統計股價從去年12月25日的42.4元上漲以來，短線漲幅達52%。

騰輝電子-KY以74.6元開高後也衝上漲停77.5元， 拉出第2根漲停板，排隊買單超過3,800張；宏達電以平盤46.25元開出，一度拉升至48.6元， 盤中漲幅逾3%；GIS-KY（6456）盤中上漲逾2%；富采（3714）也是上漲表現。