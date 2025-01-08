川湖12月營收符合市場預期 法人估今年業績持續成長

川湖（2059）12月營收月增10.7%、年增75.6%，符合市場預期，法人機構表示，今年營運在產品具專利保護與自動化生產能力強，毛利率有望進一步提升中，預期全年業績開膛手持續成長。

分析師指出，展望2024年，預期受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，川湖的廚具與伺服器導軌之業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動2024年的毛利率向上提升，全年約68.4%，營業利益率60.1%，歸屬母公司淨利60.7億元，年成長124.4%，EPS為63.7元。

展望2025年，川湖在NVIDIA GB200 AI伺服器導軌的出貨進度，在今年第1季後逐漸放量，將是全年營運的重要成長來源之一，另外預期在伺服器新平台滲透率持續提升以及整體AI 伺服器市場維持高速成長的帶動下，將帶動營運較去年持續成長，且稼動率與產品組合轉佳正讓毛利率表現正進一步提升，預估全年營收121.5億元，年增19.9% ，毛利率67.2%，營業利益率59.7%，歸屬母公司淨利63.6億元，年成長4.8%，EPS 為66.8元。