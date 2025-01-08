快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

川湖12月營收符合市場預期 法人估今年業績持續成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

川湖（2059）12月營收月增10.7%、年增75.6%，符合市場預期，法人機構表示，今年營運在產品具專利保護與自動化生產能力強，毛利率有望進一步提升中，預期全年業績開膛手持續成長。

分析師指出，展望2024年，預期受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，川湖的廚具與伺服器導軌之業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動2024年的毛利率向上提升，全年約68.4%，營業利益率60.1%，歸屬母公司淨利60.7億元，年成長124.4%，EPS為63.7元。

展望2025年，川湖在NVIDIA GB200 AI伺服器導軌的出貨進度，在今年第1季後逐漸放量，將是全年營運的重要成長來源之一，另外預期在伺服器新平台滲透率持續提升以及整體AI 伺服器市場維持高速成長的帶動下，將帶動營運較去年持續成長，且稼動率與產品組合轉佳正讓毛利率表現正進一步提升，預估全年營收121.5億元，年增19.9% ，毛利率67.2%，營業利益率59.7%，歸屬母公司淨利63.6億元，年成長4.8%，EPS 為66.8元。

伺服器 毛利率

延伸閱讀

兆豐、玉山金2024年獲利創高 每股純益2.35元、1.63元

營收創高股 搶鏡

TPBL／高錦瑋繳洋將級效率 險勝林書豪奪12月MVP

聯發科與NVIDIA合作 打造輝達DIGITS個人AI超級電腦的超級晶片

相關新聞

光聖本益比、淨值比異常 列注意股！三大法人仍轉買

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。據悉，光聖近年大吃矽光子利多，股價持續飆升，而證交所...

健策去年12月營收攻頂 月增13%

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收16.51億元，創新高，月增13.2%，年增53.5%；2024年營...

樺漢去年12月合併營收月增勁揚11% 創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（7）日公布去年12月合併營收146.94億元，創新高；去年第4季合併營收402.11億元...

至上去年12月合併營收月增47% 本季有變數

半導體通路商至上（8112）昨（7）日公布去年12月合併營收206.39億元，攀上近三個月高點，月增47.4％，年增28...

聯電去年12月合併營收月減5% 三個月低點

聯電（2303）昨（7）日公布去年12月合併營收189.66億元，下探三個月來低點，月減5.4%，年增11.7%；去年第...

安集去年11月每股虧0.01元

太陽能模組廠安集（6477）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（7）日應主管機關要求，公告去年11月每股淨損0.01元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。