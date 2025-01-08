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營收撐腰 智邦早盤衝關800元寫下歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智邦（2345）2024年營收攀上高峰，全年合併營收首度突破千億元，達1,104億元，年增31.2%，創下歷史新高，營收表現亮眼，推升股價續往上衝高，8日開高後一度拉升至806元， 創下歷史新高，統計去年11月以來股價上漲46%。

網通廠智邦營運暴衝，去年12月合併營收155.4億元，月增23.8%，年增96%，表現優於市場預期；去年第4季合併營收389.7億元，創單季新高，季增38.2%，年增77%；累計去年全年合併營收1,104億元，年增31.2%，創下新高。

智邦去年9月起營收一路往上衝，主受惠客戶需求增加的帶動，智慧網卡及AI加速器營收成長，AI資料中心用800G交換器出貨也同步走揚；法人預估，今年第1季受年假拉貨動能較弱等因素影響，單季營收將季減中十位數百分比（約14~16%）。

智邦營運表現亮眼推升股價表現，統計自去年11月以來， 股價一路衝破600元、700元等整數關卡，8日早盤以785元開出後，盤中一度衝達806元， 突破800元關卡，創下歷史新高，不過， 盤中漲幅出現收斂，未站穩800元關卡之上。

智邦 營收

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