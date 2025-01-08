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瑞祺電營收／12月月增70.43% 創27個月單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦族群營運逐步升溫，樺漢（6414）集團旗下網安廠瑞祺電通（6416）展現強勁復甦力道，去年12月業績大幅月增70.43%、年增34.82%，為27個月單月新高，展望今年，瑞祺電搶攻AI主權雲商機，已打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，預計第3季量產，伴隨先前遞延的美國電信交換機訂單下半年開始量產，在兩大專案貢獻下，瑞祺電預估，今年營收、毛利率、營益率看俏。

瑞祺電去年12月營收為5.41億元。累計第4季營收11.7億元，季增4.64%、年增8.94%，為八季來新高；去年全年營收達42.54億元、年增4.19%。

瑞祺電原先預估，隨著美國電信交換機訂單將於去年下半年開始量產，有望推升2024年業績大幅成長，但最終因客戶變更設計，導致出貨時程遞延，壓抑去年增長動能。惟在新專案開始展現顯現效益下，帶動去年12月業績大幅成長。

瑞祺電董事長朱復銓先前預估，2025年三大產品線皆會成長，第3季將看到明顯增幅，今年目標營收、毛利率、營業淨利率都將年增雙位數百分比，帶動每股純益高個位數成長。

從細部業務來看，遞延的電信交換機專案已預計於今年首季進行量產前最後驗證（DVT），第3季新品可望上市，進入量產階段，將成為瑞祺電今年主要成長動能。

此外，瑞祺電美系一線CSP主權雲網安專案也將於本季開始備料，預計第3季新品上市，瑞祺電除出貨硬體產品，也將搭配服務業務，成為今年另一大成長動能。

營收 美國

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