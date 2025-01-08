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奇鋐去年營收717億再創新高 今年液冷業績貢獻可期

中央社／ 台北8日電

AI伺服器帶動散熱需求，奇鋐今天公布去年營收新台幣717.61億元，年增率21.23%，連續第11年營收創歷史新高。且隨輝達（NVIDIA）GB200伺服器開始量產出貨，導入新的液冷散熱技術，法人看好奇鋐營運今年可望進一步爆發。

奇鋐去年12月營收66.31億元，從11月的歷史高點滑落7.8%，但年增18.03%，保持歷史第3高佳績。整體第4季營收209.04億元，季增9.6%，並比去年同期大幅成長25%，創單季營收歷史新高。

奇鋐日前在法說會中表示，公司2024年出貨仍以氣冷散熱方案3D VC產品為主，但隨著GB200開始導入液冷技術，2025年重點會放在液冷散熱方案，包括水冷板（Cold Plate）和分歧管（Manifold）等產品都已拿到輝達的認證通過，今年液冷產品的滲透率可望逐漸提高。

因應強勁需求，奇鋐表示將視接單情況啟動擴產，包括大陸廠和越南廠都有擴廠計畫，估計今年資本支出將超過50億元，比起去年的30億元至35億元，呈現大幅增加。

另方面，奇鋐子公司富世達，也跨入液冷散熱系統重要的零件快接頭市場，已取得客戶相關驗證，開始小量出貨，集團整體布局完整。隨GB200開始放量出貨，奇鋐今年營運成長可期。

奇鋐 營收

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