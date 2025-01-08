凌華營收／ 12月14.75億元 創下歷史新高 月增79.51% 「神龍擺尾」

工業電腦大廠凌華（6166）在季底衝刺業績下，帶動去年12月營收大幅成長，月增79.51%、年增5.93%，單月業績首度站上14億大關，創下單月營收新高紀錄，展望後市，凌華營運「蓄勢待發」，看好2025年北美、亞太及中國大陸市場動能，預估今年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。

凌華公布去年12月營收14.75億元，月增79.51%、年增5.93%，創下單月歷史新高。第4季營收31.42億元，季增29.14%、年增7.46%，為八季來新高；累計凌華去年全年營收101.5億元、年減11.08%。

展望今年營運，凌華財務長鄒大智先前指出，凌華目前是「蓄勢待發」，生意看來在往好的方向走，預估2025年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。

在機器人領域方面，凌華與鴻海（2317）集團合資的法博智能（FARobot）正全力卡位機器人商機，已量產自主移動機器人（AMR）系列，目前正積極進軍東南亞市場；從業績來看，法博智能2024年出貨金額已較2023年成長，凌華樂觀2025年機器人業務仍會穩定成長。

鄒大智分析，從成長動能先期指標Design-Win來看，2023年、2024年共計211個專案，預計平均三年內每年貢獻約為300萬美金；而在邊緣智能產品線上，鄒大智表示，公司AI產品線布局完整，市場效益符合預期，尤其邊緣智能應用約占所有Design-Win的四成左右。

此外，凌華與友達（2409）合作綜效逐步顯現，2023年雙方合作12件案子，平均三年內貢獻160萬美金，而到2024年，雙方已有25件案子，貢獻金額也增至470萬美金。