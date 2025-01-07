快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

遠傳強化創新數位服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）總經理井琪表示，持續衝刺個人用戶的創新數位服務，成為未來營運成長主動能之一。遠傳近期在官網公告，延攬黃紹麟擔任消費策略及數位服務代理資深副總，串聯區塊鏈等布局，打造創新數位服務。

去年遠傳啟動創新探索工作坊，跨部門探索未來無限可能的創新服務，當時黃紹麟擔任遠傳創新辦公室負責人和新經濟發展顧問。2025年起，黃紹麟負責消費策略與數位服務事業群業務，代理資深副總。

井琪日前指出，要擴大「遠傳心生活」影響力，壯大數位創新服務，客戶群也不僅限於遠傳用戶，而是全台灣2,300萬人都可以使用的服務。

她指出，創新數位生活服務是2025年的重點工作，透過「遠傳心生活」平台的力量及行動網路的涵蓋廣度，讓消費者生活服務更豐富，也是未來值得期待的成長動能之一。透過分享，遠傳深入了解客戶需求，從創新探索工作坊跨部門發想創意點子，並進行驗證，2025年可望開始出現成效。

消費 遠傳電信

延伸閱讀

是你嗎？2025年「最強轉運」3生肖 事業突破、財運高升

霍爾索斯秀出Panther Lake 2025年將是英特爾關鍵一年、充滿期待

台積電利多不斷 外資按讚

遠傳「攜手永續先鋒隊」進偏鄉 賣一隻手機就捐2元

相關新聞

健策去年12月營收攻頂 月增13%

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收16.51億元，創新高，月增13.2%，年增53.5%；2024年營...

樺漢去年12月合併營收月增勁揚11% 創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（7）日公布去年12月合併營收146.94億元，創新高；去年第4季合併營收402.11億元...

至上去年12月合併營收月增47% 本季有變數

半導體通路商至上（8112）昨（7）日公布去年12月合併營收206.39億元，攀上近三個月高點，月增47.4％，年增28...

聯電去年12月合併營收月減5% 三個月低點

聯電（2303）昨（7）日公布去年12月合併營收189.66億元，下探三個月來低點，月減5.4%，年增11.7%；去年第...

安集去年11月每股虧0.01元

太陽能模組廠安集（6477）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（7）日應主管機關要求，公告去年11月每股淨損0.01元，較...

遠傳強化創新數位服務

遠傳電信（4904）總經理井琪表示，持續衝刺個人用戶的創新數位服務，成為未來營運成長主動能之一。遠傳近期在官網公告，延攬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。