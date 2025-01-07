遠傳強化創新數位服務

遠傳電信（4904）總經理井琪表示，持續衝刺個人用戶的創新數位服務，成為未來營運成長主動能之一。遠傳近期在官網公告，延攬黃紹麟擔任消費策略及數位服務代理資深副總，串聯區塊鏈等布局，打造創新數位服務。

去年遠傳啟動創新探索工作坊，跨部門探索未來無限可能的創新服務，當時黃紹麟擔任遠傳創新辦公室負責人和新經濟發展顧問。2025年起，黃紹麟負責消費策略與數位服務事業群業務，代理資深副總。

井琪日前指出，要擴大「遠傳心生活」影響力，壯大數位創新服務，客戶群也不僅限於遠傳用戶，而是全台灣2,300萬人都可以使用的服務。

她指出，創新數位生活服務是2025年的重點工作，透過「遠傳心生活」平台的力量及行動網路的涵蓋廣度，讓消費者生活服務更豐富，也是未來值得期待的成長動能之一。透過分享，遠傳深入了解客戶需求，從創新探索工作坊跨部門發想創意點子，並進行驗證，2025年可望開始出現成效。