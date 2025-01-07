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聯電去年12月合併營收月減5% 三個月低點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電（2303）昨（7）日公布去年12月合併營收189.66億元，下探三個月來低點，月減5.4%，年增11.7%；去年第4季合併營收603.86億元，季減0.16%，年增9.88%，表現符合預期；2024年合併營收2,323億元，為歷年次高，年增4.39%。

聯電預計元月21日召開線上法說會，說明去年第4季財報與營運展望，一般預料，外資於法說會上將關注三大議題，首先大陸晶圓代工廠新增產能陸續開出，聯電受陸企低價競爭的影響與因應之道，其次是先進封裝最新進展，最後是與英特爾的合作進度。

聯電先前預估，去年第4季出貨量與前一季持平，美元平均銷售單價（ASP）也持平前一季，毛利率估將續下滑至近30%，產能利用率約為66%至69%。

營收 聯電

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