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樺漢去年12月合併營收月增勁揚11% 創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（7）日公布去年12月合併營收146.94億元，創新高；去年第4季合併營收402.11億元，為歷史單季最佳；2024年合併營收1,469.61億元，改寫年度業績新猷。公司預期，今年營收、獲利仍將高成長。

樺漢去年12月合併營收146.94億元，月增11.14%、年增14%；去年第4季合併營收首度登上400億元、達402.11億元，季增6.63%，年增17.49%；2024年合併營收1,469.61億元，年增20.82%。

樺漢表示，去年12月三大事業體營收表現為：工控設計28.8億元，年增26.1％；品牌通路64.9億元，年增30.4％；系統整合53.3億元，年減5.4％。另外，旗下設備廠務工程大廠帆宣於北美建廠的費用也正逐步下降。

樺漢去年12月個體（包含全資子公司）持續穩定成長，營收達13.6億元，年增1.6％，主要受益品牌通路訂單穩定發酵等因素帶動。

樺漢 營收

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