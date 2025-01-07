健策去年12月營收攻頂 月增13%

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告去年12月營收16.51億元，創新高，月增13.2%，年增53.5%；2024年營收142.78億元，改寫新猷，年增18.3%。

健策為均熱片大廠，主要產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品。

健策指出，去年12月營收創高，主因客戶端需求增長。

健策總經理林錦隆曾指出，AI伺服器均熱片新品已於2024下半年開始出貨，帶動散熱相關營收比重進一步攀升，不僅業績逐季向上，毛利率也比以往好。

由於市場對散熱需求持續增溫，推升健策產品出貨動能逐季轉強。法人認為，健策去年四大產品線出貨量均逐步向上，推升營運成長，從去年12月營收數字來看，實際業績表現符合預期。

產能方面，健策正積極展開新的擴產計畫，旗下大園三廠已於去年開始動工，預估2025年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組，以及其他新世代散熱解決方案相關產品等，藉此滿足客戶需求。

據悉，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提升，健策能供應高階均熱片、良率也高，頗受客戶青睞。

此外，健策另一主力產品ILM扣件展望同步樂觀，該零組件主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保AI晶片與連接器電性接觸良好，並讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸。

健策昨日股價大漲105元，漲幅逾7%，收1,570元，不僅穩坐國內散熱股王寶座，距離歷史天價1,625元不遠，成為台股盤面焦點。