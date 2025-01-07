融程電營收／去年全年、第4季創高 今年獲利再戰高峰

工業電腦廠融程電（3416）7日公布去年12月營收，月增0.15%、年增15.38%，帶動第4季業績創下單季高峰，全年營收續創歷史新高。融程電表示，從整體產業趨勢來看，以AI+ROBOTICS為主的商業模式和相關應用正為公司開啟另一波的龐大商機，國防業務營收呈現高倍數成長，預期今年獲利將再創高峰。

融程電去年12月營收為2.62億元，月增0.15%、年增15.38%。第4季營收為8.33億元，季增6.3%、年增37.8%，創單季歷史新高；累計融程電去年全年營收達30.58億元、年增17.67%，續創新高紀錄。

融程電指出，隨著AI應用面的持續擴大，在不同架構系統之間的數據、資訊傳遞與交流，提出相對應的軟硬體整合方案，配合強固型電腦產業搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣AI整體解決方案，搭配AIoT市場拓展與應用導入，加快公司和產業成長速度。

此外，機器人相關產業的興起，提供客戶在各式需求場景中都能即學即用並快速落地的方案，例如Robotic controller即廣泛應用於控制機器人和自動化設備領域，地面控制站（GCS）可實現對機器人、無人機（UAV）或無人機的遠端監控、操作和控制，即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。預估地面控制站（GCS）市場到2030年，每年成長12.4%，相關的技術和產品完整性也齊全，預期未來會扮演重要的營收和獲利角色。

展望後市，融程電整合EDGE AI晶片算力的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器（DISPLAY & HMI）與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。