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聯電去年營收2323億元 年增4.4%為歷年次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電表示已看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。圖／聯電提供
聯電表示已看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。圖／聯電提供

晶圓代工廠聯電今（7）日公布去年12月合併營收189.66億元，月減5.4%、年增11.7%，為近三個月低點；去年第4季營收為603.86億元，和上季持平，年增9.9%； 2024年全年合營收2323億元，年增4.4%，為歷年次高。

聯電上季法說會預估去年第4季晶圓出貨量持平，以美元計平均售價也持平，毛利率會接近30%，產能利用率預估達高位數60%，但跌落七成之下，實際結算與法說會預期相近。

聯電共同總經理王石表示，去年第4季，公司已看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來，聯電有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。

王石進一步表示，聯電也從客戶端得知，聯電多元化的製造布局對於支持他們的長期策略非常重要。聯電在新加坡的新廠擴建即將完成，與英特爾的合作也按照計畫進行。這些項目將進一步提升聯電對客戶的價值主張，並強化聯電在晶圓代工產業的領先地位。

聯電預計1月21日召開線上法說會，說明2024年第4季財報與展望今年第1季營運。

晶圓代工廠 聯電

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